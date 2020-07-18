البرازيل تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل مساء الجمعة، عن وفاة 1163 شخصا وإصابة 34177 آخرين بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.





ووصل العدد الإجمالي للإصابات بالبرازيل إلى مليونين و46 ألفا و328 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 76688.





ومنذ عدة أسابيع تسجل السلطات البرازيلية أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا كل يوم، كما لا تزال معدلات الوفيات اليومية مرتفعة أيضا.





وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.





ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس وأعلن مؤخرا إصابته بالمرض، انتقادات داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.



