أزمات وخلافات الحياة الزوجية تطارد الوسط الفني.. من زينة وأحمد عز إلى هيفاء ووزيري

تعرض مجموعة من النجوم لأزمات وخلافات زوجية، امتدت إلى ساحات المحاكم، وكانت حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين يهتمون بمعرفة تلك التفاصيل المثيرة، ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز الخلافات والأزمات الزوجية بين الفنانين، التي انتقلت إلى ساحات المحاكم.





شيماء عادل

أوضحت شيماء عادل، في بيان أمس، أنه بعدما نفذ صبرها، قررت أن تفصح عما بداخلها، بعدما تعرضت للضرب والسب والقذف من زوجها، بالإضافة إلى سرقة مُتعلقاتها الشخصية والقسيمة الرسمية التي تُثبت زواجهما والباسبور وأشياء آخرى سوف تفصح عنها قريبًا حسب روايتها.

وأردفت "مكنش ينفع أسكت بعد اللي حصلي منه، ورد فعلي كان رد للي عمله فيّ، آخر مرة الناس سلكتني من إيده، ومقدرتش أجي على كرامتي، وحررت محضر إثبات حالة بالواقعة، وانتقلت للنيابة ومن المقرر خلال الأيام القليلة الماضية استدعائنا للتحقيق في الواقعة، ولدي شهود على ما فعله بي".

وتابعت أنه "في البداية أنكر زواجهما اعتقادًا منه بأن بتلك الطريقة سيتخلص مما فعله بالإضافة إلى سرقة قسيمة الزواج، ولكن بالفعل طلبت استخراج نسخة من القسيمة وخلال أيام قليلة سأستلمها، وأنه دومًا كان يعرفها على الوسط الكروي بأنها زوجته وجميع الجيران يعلمون بذلك".

واستكملت أنه "طلب التفاوض بشكل ودي، لعدم تفاقم المشكلة أكثر من ذلك والتطرق إلى المحاكم، وعندما رفضت وسط بيننا أصدقاء مشتركين ولكن موقفي ثابت ولن أتهاون في كرامتي، فهو شهر بي في العلن، ولن أسكت عن حقي بعد ذلك، وكل ما أفعله هو رد فعل على ما صدر منه".

واختتمت حديثها مؤكدة أنها تثق في القضاء المصري، وأنها لا ترد بمجرد أقوال، بل بمستندات وأوراق، ووكلت مجموعة من المحامين لجلب حقوقها منه، مشيرةً إلى أنه ينتظره العديد من المفاجآت خلال الأيام المقبلة.





وكشفت الفنانة شيما عادل، عن تعرضها للضرب والإهانة من زوجها لاعب الأهلي السابق، محمد عبد الله، والمدير العام لفريق الإنتاج الحربي الحالي، مشيرة إلى أنها متزوجة من اللاعب، منذ ما يزيد على العام، بعد حب 10 سنوات.

وقالت إنه منذ أيام قليلة، نشبت بينهما مشاكل أسرية ولم يعلم سببها الرئيسي، وتطورات حتى وصت إلى أقسام الشرطة، ومنذ يومين حررت بلاغًا في قسم شرطة العجوزة اتهمت فيه زوجها، بالاعتداء عليها بالضرب وسبها وقذفها وسرقة متعلقاتها، وإنكاره زواجه منها.

وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 5721 سنة 2020 إداري العجوزة، أن اللاعب السابق ومدرب أحد أندية الدوري المصري، سرق متعلقاتها الشخصية من أوراق ومبالغ مالية من المنزل التي تقيم فيه، وتعدى عليها لفظيًا، وطالبت باتخاذ اللازم معه قانونًا.



هيفاء وهبي مازالت مشاكل هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري قائمة أمام محكمة الاسرة للنظر في الدعوى التي رفعها عليها محمد الوزيري لاثبات زواجه منها.

وتكشف هيفاء بإستمرار ما يجدث معها فى الجلسات، وكتبت مؤخرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ما حدث فى الجلسة الأخيرة"، قائلة: "‏اليوم كانت جلسة بمحكمة الاسرة اللي اخينا لجأ لها ليغصبني انه متجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها اصل عقد الزواج والشهود".

وأضافت": "محاميه فشل في تقديم الاوراق اللي أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود، حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم الحمدالله".

كانت الفنانة هيفاء وهبي حرصت على كشف ماحدث في أولى جلسات قضية إثبات الزواج التي رفعها ضدها محمد الوزيري.

وكتبت عبر حسابها على تويتر: "بتاريخ 2 /6 /2020 كانت جلسة إثبات الزواج اللي رافعها م.و بمحكمة الأسرة، حضر المحامون ولم يبرز محاميه أي مستند رسمي ولا حتى شهود وقال: عقد الزواج انسرق !!

وتابعت: "القاضي رد إن السرقة مش صلاحيات محكمة الأسرة وفجأة محاميه قاله معايا عقد وطلب تأجيل الجلسة خوفا من تحويلها للحكم وتأجلت لليوم".

كانت الفنانة هيفاء وهبي نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تضمن رسالة موجهة الى مدير اعمالها محمد الوزيرى اتهمته خلالها بالنصب عليها.

عبير بيبرس لا تزال قضية الفنانة عبير بيبرس، تحظى باهتمام كثير من النشطاء على السوشيال ميديا، بعدما قتلت زوجها إثر مشاجرة دارت بينهما فسددت له 3 طعنات بقطعة من الزجاج فى صدره وفارق الحياة فى الحال.

وتزوجت عبير بيبرس، من عمرو سيد، في شهر سبتمبر من العام الماضي 2019، وظهرت مؤخرًا معه، في صورة التقطها الأخير على طريقة السيلفي، ونشرها عبر حسابه على فيسبوك، قبل 5 أشهر من قتله، وتحديدًا في شهر فبراير الماضي.

وظهرت عبير بيبرس، في صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استخدمتها كصورة شخصية للحساب، في أخر ظهور لها قبل قتل زوجها.

يأتي ذلك، بعد قرار النيابة العامة، بحبس عبير بيبرس، على ذمة التحقيقات، بعد قتل زوجها بـ 3 طعنات في الصدر والقلب، إثر مشاجرة دارت بينهما، وإهانته لها أمام الناس، بحسب أقوالها في التحقيقات.





زينة وأحمد عز

وتعتبر قضية الفنانة زينة والفنان أحمد عز، أشهر قضايا النجوم الزوجية، والتي أخذت وقتًا طويلًا في ساحات المحاكم، بداية من إثبات نسب الطفلين، الذي تم تأييد الحكم فيه لصالح زينة، وحتى قضية الولاية التعليمية للطفلين، التي لا زالت مستمرة.





وأصدرت محكمة الأسرة بمدينة نصر، حكمها في الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، ضد الفنانة زينة، يطالب فيه بالإشراف التعليمي على طفليه عز الدين وزين الدين، ونقلهما إلى مدرسة أخرى، وقررت محكمة الأسرة، رفض الدعوى وإلزامه بسداد أتعاب المحاماة.



