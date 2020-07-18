ناقد رياضى: الفروق ليست كبيرة بين أندية دوري الأبطال.. فيديو

قال محمد اللاهوني، الناقد الرياضى، إن الفروق ليست كبيرة بين فرق النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، موسم 2019-2020.





وأضاف محمد اللاهوني، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأهلى والزمالك لديهما هدفا واضحا وهو التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا وحصد اللقاء الغائب منذ سنوات.





وأوضح، أن مستوى الأهلى تطور كثيرا، عن آخر مواجهة جمعته بالوداد البيضاوي المغربي، فى نهائى دوري الأبطال نسخة 2017.





كما أكد الناقد الرياضى، إن الرجاء المغربي فريق عريق ويمتلك قواما مميزا، كما إنه يرغب في استعادة أمجاد الماضي، وهو ما يصعب من مهمة الزمالك.



