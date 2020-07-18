ممرضة تتحول إلى مصورة محترفة لترصد أغرب القبائل الأفريقية .. صور

صورت لقطات مذهلة للقبائل النائية في أفريقيا من قبل ممرضة في الخطوط الأمامية، ترى أن الناس هناك هم الأكثر رعاية على هذا الكوكب.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، عملت الممرضة الأمريكية كوهان زارنوخ ، 54 عامًا ، وسافر مع العديد من المنظمات غير الربحية على مدار الـ 12 عامًا الماضية ، حيث التقط صورًا مذهل للقبائل الريفية في دول من بينها إثيوبيا ورواندا وناميبيا والمغرب.

أوضحت أم لأربعة أطفال أن حبها للتصوير الفوتوغرافي بدأ عندما كانت تبلغ من العمر 15 عامًا فقط بعد أن تلقت أول كاميرا سينمائية لها واستمرت بالتصوير بها حتى بلوغها سن الرشد.

ومع ذلك ، قالت كوهان ، التي عادت مؤخرًا إلى منزلها من نيويورك بعد خدمتها في الخطوط الأمامية في مستشفى لرعاية مرضى فيروس كورونا ، إنها أوقفت هواية التصوير الفوتوغرافي لسنوات عديدة بسبب عملها كممرضة وأطفالها.

وأوضحت: "شعرت أن المسؤوليات تفوق العاطفة التي شعرت بها خلف العدسة حتى أتى يوم ما، عندما كنت أسافر مع فريق مهمة طبية وطلبوا مني التقاط بعض الصور لأنني كنت أملك الكاميرا الخاصة بي"، متابعة " لم يتمكن مصورهم المعتاد من الانضمام إليهم وكانوا بحاجة إلى صور تهدف إلى جمع التبرعات، من هناك ، أصبحت مصورًا لهم في كل رحلة وتوسعت للعمل في التصور لدى المنظمات التي تستحوذ على جهود مهمتها في جميع أنحاء العالم".

وتمكنت خلال فترة سفارتها إلى الدول الأفريقية التي تقدر بنحو ١٢ عام، من التقاط صور مذهلة العديد من القبائل الأفريقية كاشفة عن عادتهم وتقالدهم الغريبة والغير مألوفة.