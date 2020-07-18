مصر للطيران تسير 28 رحلة دولية منتظمة اليوم.. وتعيد 3600 عالق بالسعودية

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران ، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية، اليوم، السبت، والذي يشمل 28 رحلة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.





لندن - باريس - بروكسل- أثينا - نيويورك - روما - فرانكفورت - مدريد - أمستردام - أديس أبابا - موسكو - برلين - دار السلام - ميونخ - البحرين - الشارقة - الكويت - كازابلانكا - بيروت - دوالا - كوالالمبور - مسقط - أبوظبي - دبي - ميلانو "، بواقع رحلة واحدة إلى كل وجهة دولية بخلاف مدينتي دبي وأبو ظبي، حيث تسير مصر للطيران رحلتين يوميا إلى المدن الإماراتية. وأوضحت مصر للطيران ، في بيان لها اليوم، السبت، أن الرحلات ستكون إلى وجهات ""، بواقع رحلة واحدة إلى كل وجهة دولية بخلاف مدينتي دبي وأبو ظبي، حيث تسير مصر للطيران رحلتين يوميا إلى المدن الإماراتية.





وأشارت الشركة الوطنية، إلى استمرار رحلاتها الاستثنائية إلى مدن المملكة العربية السعودية، بكل من جدة والدمام والمدينة المنورة، وذلك لنقل ما يقرب من 3600 راكب هناك.









وتستأنف الشركة الوطنية مصر للطيران ، رحلاتها الجوية من القاهرة إلى كل من الخرطوم واسطنبول ونيروبي وأنجمينا، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية إلى العديد من المدن حول العالم، بعد قرار فتح الطيران من وإلى المطارات المصرية في أول يوليو الجاري.





وتبدأ الشركة رحلاتها، اعتبارا من غدا الأحد، إلى مدينة الخرطوم بدولة السودان بمعدل رحلة واحدة يوميًا، وإلى اسطنبول (تركيا) بمعدل رحلة واحدة يوميًا اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل، وأيضا إلى نيروبي (كينيا) بمعدل 4 رحلات أسبوعية من بينها رحلتين بالربط مع دار السلام، بالإضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعيتين إلى مدينة أنجمينا (تشاد) اعتبارًا من 1 أغسطس 2020.





جدير بالذكر أنه يمكن للعملاء معرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على متن رحلات مصر للطيران، وكذلك أي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر وحجز وإصدار تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 أو عبر مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.