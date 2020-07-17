بنسبة امتلاء 60%.. مصر للطيران تسير 718 رحلة جوية في أول أسبوعين تشغيل

سيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، 718 رحلة جوية ما بين رحلات دولية وداخلية وشحن جوي، منذ بداية استئناف حركة الطيران من وإلى المطارات المصرية أول يوليو وحتى 15 يوليو الجاري، بعد فترة توقف دامت لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت مصر للطيران، أن الشركة سيرت 548 رحلة دولية و48 رحلة داخلية، بإجمالي ركاب 66279 راكبا، بمعدل امتلاء وصل إلى 60% على متن الرحلات الجوية، حيث نقلت على متن الرحلات الدولية 61382 راكبا، وعلى متن الرحلات الداخلية 4897 راكبا، بالإضافة إلى 122 رحلة شحن جوي على مدار الأسبوعين الماضيين.
وأوضحت مصر للطيران، أنه تم إضافة رحلة يومية إلى الخرطوم اعتبارًا من 19 يوليو، ورحلة يومية إلى اسطنبول اعتبارًا من 1 أغسطس، إضافة 4 رحلات أسبوعية إلى نيروبي اعتبارًا من 1 أغسطس، ورحلتين اسبوعيتين إلى أنجمينا اعتبارًا من 1 أغسطس.
واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الجاري، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وصلت نسبة تشغيل المطارات المصرية إلى 20% منذ بداية فتح الطيران، فضلا عن 30% لتشغيل الرحلات الجوية من وإلى مصر ومتوقع زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.