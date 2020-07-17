بنسبة امتلاء 60%.. مصر للطيران تسير 718 رحلة جوية في أول أسبوعين تشغيل

حلة يومية إلى اسطنبول اعتبارًا من 1 أغسطس،

إضافة 4 رحلات أسبوعية إلى نيروبي اعتبارًا من 1 أغسطس، و

رحلتين اسبوعيتين إلى أنجمينا اعتبارًا من 1 أغسطس.