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رياضة

استجابة للأندية.. اتحاد الكرة يتراجع عن قرارات حاسمة قبل عودة الدوري

السبت 18/يوليه/2020 - 10:57 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
تراجع اتحاد الكرة عن اثنين من القرارات الحاسمة التى تم إرسالها ضمن الشروط الخاصة بتنظيم بطولة الدورى الممتاز وأخطر الأندية بها منذ بداية الموسم الجاري.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ بدلا من ٧ أغسطس القادم بسبب انشغال الجهات الأمنية بانتخابات مجلس الشيوخ.

وكان أول القرارات التى تراجع عنها مسئولو الجبلاية تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى صفوف مختلف أندية الدورى المحلي إلي 3 لاعبين فقط بداية من الموسم القادم.

واستجاب مسئولو الجبلاية لمطالب الأندية بالبقاء على أعداد الأجانب بالدورى المتعاقد معهم فى الوقت الراهن وعدم تقليص العدد نظرا للظروف التى تمر بها البلاد واعتباره موسما استثنائيا فى ظل أزمة فيروس كورونا.

كما تم الإبقاء من جانب مسئولى الجبلاية على اعتبار اللاعب من شمال أفريقيا فى الدورى المصري لاعبا محليا فى الموسم المقبل والتراجع عن اعتباره من اللاعبين الأجانب مراعاة لظروف الأندية الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا.

يذكر أن إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي تنتظر موافقة الجهات الأمنية على مواعيد جدول الدورى الممتاز والملاعب المستضيفة للمباريات من أجل عقد مؤتمر صحفي فى مقر الجبلاية بالجزيرة.
استجابة للأندية.. اتحاد الكرة يتراجع عن قرارات حاسمة قبل عودة الدوري
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