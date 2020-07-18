التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

بين أرسنال ومنافسه مانشستر سيتي

تقام، اليوم السبت، مباراة نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ويمبليفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.











وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين في محاولة منهم لإنقاذ الموسم والتتويج بلقب بعد خسارة الدورى الإنجليزي لصالح ليفربول وخروج أرسنال من الدورى الأوروبي أمام مانشستر سيتي الذي يخشى التعثر في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

















ومن المتوقع أن يبدأ ارتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، المباراة بتشكيل كالتالي:





حراسة المرمى: إميليانو مارتينيز الدفاع: سياد كولاسيناك - دافيد لويز - شكودران موستافي الوسط: كيران تيرني - تشاكا - سيبايوس - بيليرين الهجوم: أوباميانج - أليكساندر لاكازيت - ساكا









من المتوقع أن يدخل بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، المباراة بتشكيل كالتالي:



