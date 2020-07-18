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أخبار العالم

رويترز: مصر تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا

السبت 18/يوليه/2020 - 11:51 ص
مصر تسجل انخفاض
مصر تسجل انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا
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سمر صالح
نشررت وكالة "رويترز" للأنباء اليوم السبت أن مصر سجلت انخفاضا ملحوظا فى الإصابات بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت "رويترز" إن وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الوفيات بسبب الوباء منذ ظهوره في مارس إلى 4188 حالة.

وتابعت "رويترز" أن الوزارة أعلنت تسجيل 703 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة حتى يوم الجمعة إلى 86474 إصابة.

وأوضحت أن الإصابات اليومية كانت قد بلغت ذروتها في شهر يونيو حزيران الماضي عندما تجاوزت 1700 حالة لكنها تراجعت بشكل تدريجي لتبقى دون الألف حالة على مدى الأسبوع الماضي.

واختتمت أن مصر تفرض إجراءات وقائية متعددة من بينها وضع الكمامة داخل المؤسسات والهيئات والشركات العامة ومراكز خدمة المواطنين.
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