الكويت تسجل 639 حالة شفاء من فيروس كورونا والإجمالي 49020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت عن تسجيل 639 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الصحة الكويتية إن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 49 ألفا و20 حالة.



وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

