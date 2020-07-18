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أخبار العالم

الكويت تسجل 639 حالة شفاء من فيروس كورونا والإجمالي 49020

السبت 18/يوليه/2020 - 12:25 م
الكويت تسجل 639 حالة
الكويت تسجل 639 حالة شفاء من فيروس كورونا
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت عن تسجيل 639 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الكويتية إن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 49 ألفا و20 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها اليوم أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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