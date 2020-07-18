خلال 24 ساعة.. سلطنة عمان تسجل 10 حالات وفاة و1311 إصابة جديدة بكورونا









وقالت وزارة الصحة العمانية، في تغريدات على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الإصابات الجديدة تشمل 1078 حالة لعمانيين، 233 حالة لغير عمانيين.





أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم، السبت، عن تسجيل 1311 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19 و10 حالات وفاة.وألمحت الوزارة إلى أن حصيلة الوباء في السلطنة وصل لـ65504 إصابات و308 وفيات، منوهة إلى تماثل 42772 حالة للشفاء.