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حوادث

عذبناه لحد ما مات.. المتهمون بقتل شخص بالإسكندرية يعترفون بتفاصيل الواقعة

السبت 18/يوليه/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالإسكندرية وضبط مرتكبى الواقعة.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمــن الإسكندرية.. بالعثور على جُثة (أحد الأشخاص له معلومات جنائية والمُتغيب عن مسكنه) بدائرة القسم.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، عن أن مرتكبى الواقعة (6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (5) منهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وقرر إثنان من المتهمين لسابقة قيام المجنى عليه بالتعدى على والدهما بالضرب بسلاح أبيض "كتر" فأصابه بجرح قطعى بالوجه فعقدا العزم على الانتقام منه. 

وفى سبيل تنفيذ مُخططهما قاما بالاستعانة بباقى المتهمين، حيث تم اصطحابه إلى مخزن قطع غيار سيارات خاص بأحد المتهمين بدائرة قسم مينا البصل وقاموا بتعذيبه وتناوبوا التعدى عليه بالضرب فأودوا بحياته، عقب ذلك قاموا بوضع جثته داخل سيارة وتخصلوا منها بإلقائها بمكان العثور.

وتم بإرشادهم ضبط(السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، ملابس خاصة بالمجنى عليه بمكان تخلصهم منها "بدائرة قسم مينا البصل") جارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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