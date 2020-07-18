ابعد عن المدخنين.. كل ما لا تعرفه عن التدخين السلبي

يحتوي دخان التبغ على العديد من المواد الضارة مثل البنزوبرين والرصاص وأول أكسيد الكربون الزرنيخ والفورمالديهايد. التدخين ضار بالصحة كما نعلم ونقرأ يوميا عنه ، وهناك الكثير من الناس الذين يعترفون بهذه الحقيقة واختاروا عدم التدخين كأولوية في حياتهم. لكنهم ما زالوا يتعرضون لدخان التبغ من خلال أشخاص آخرين يدخنون في جوارهم دون أن يدركوا أنهم يؤذون الآخرين بما في ذلك أصدقائهم وأفراد عائلاتهم وأطفالهم ، كما ذكر د. هذا ما نسميه الدخان السلبي (SHS).





الدخان السلبي هو مزيج من شكلين من الدخان يأتيان من حرق التبغ وهما الدخان السائد وهو دخان الزفير من قبل المدخن والدخان الجانبي الذي ينبعث من النهاية المضيئة للسيجارة أو السيجار.





يحتوي هذا النوع من الدخان على تركيزات أعلى من العوامل المسببة للسرطان وهو أكثر سمية من الدخان السائد حيث لا يوجد فلتر يجب أن يمر من خلاله. كما أن لديها جزيئات أصغر من الدخان السائد.





كل أولئك الذين لا يدخنون ، يتنفسون في SHS ويأخذون النيكوتين والمواد الكيميائية السامة بنفس الطريقة التي يدخن بها المدخنون. كلما زاد التعرض ، ارتفعت مستويات هذه المواد الكيميائية الضارة في جسمك، ولا يوجد مستوى آمن محدد من التعرض السلبي للد خان.





يمكن أن يؤثر التدخين السلبي على المدخن السلبي بطرق عديدة ، قد يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية عن طريق التسبب في تصلب الشرايين ، ويزيد من تراكم الدهون في الأوعية الدموية، كما يصنف التدخين في حد ذاته على أنه عادة مؤدية للتجلط ، وتزداد فرص الإصابة بسرطان وأمراض الرئة مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية المزمن لدى الأشخاص الذين يعانون من الإصابة بمتلازمة SHS.





ومن بين الاحتمالات الأخرى سرطان الثدي ، سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم ، وقد يسبب أيضًا تغيرات عقلية وعاطفية وقد أظهرت بعض الدراسات أن التعرض لـ SHS مرتبط بأعراض الاكتئاب، ويتأثر الأطفال أكثر من SHS لأنهم أكثر عرضة للخطر وأقل احتمالية لتجنبه.





هؤلاء الأطفال لديهم فرص أكثر للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية ، ومن المرجح أن تحدث نوبات الربو عند هؤلاء الأطفال ، إلى جانب ذلك ، قد يحدث تهيج في العين والتهابات الأذن الوسطى أيضًا بسبب التعرض لـ SHS.





تتضمن بعض المشكلات غير المباشرة ولكن ذات الأهمية نفسها النفقات الطبية وزيارات الأطباء ، وكذلك التدخين في الأماكن العامة وخاصة الأماكن المزدحمة هي مناطق مثيرة للقلق بشكل خاص ، يجب أن تنفذ الحكومة القوانين الصارمة لمنع الناس من التدخين في الأماكن العامة ووسائل النقل العام، ويمكن أن يكون التدخين في السيارات خطرًا على الزميل المسافر لأنه مساحة صغيرة محصورة ويمكن استنشاق السموم حتى إذا كانت النوافذ مفتوحة أو مكيف الهواء قيد التشغيل ، ويجب أن تحتوي أماكن العمل التي يُسمح فيها بالتدخين على مناطق منفصلة للتدخين، و يجب تشجيع الموظفين على الإقلاع عن التدخين.



