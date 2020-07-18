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رياضة

صفقة انتقال إيهاب المباركي إلى وادي دجلة مهددة بالفشل

السبت 18/يوليه/2020 - 01:29 م
إيهاب المباركي
إيهاب المباركي
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محمد السعيد
أكد تقرير تونسي، أن صفقة انتقال إيهاب المباركي ظهير أيمن الترجي التونسي إلى صفوف وادي دجلة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، مهددة بالفشل.

وذكرت صحيفة " تونس الرقمية"، أنه رغم  توصل وادي دجلة إلى اتفاق مع إيهاب المباركي، على ضمه خلال الصيف المقبل، إلى أن الصفقة متوقفة على مصير الفريق الدجلاوي في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضافت الصحيفة، أن إيهاب المباركي لن ينضم إلى وادي دجلة حال هبوط الهبوط إلى القسم الثاني.

ويحتل فريق وادي دجلة المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد  15 نقطة.

يذكر أن إيهاب المباركي شارك مع الترجي في 10 مباريات في مسابقة الدوري التونسي هذا الموسم، سجل خلالهما هدف.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ إيهاب المباركي 600 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.


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