هيئة المستشفيات والمعاهد: نقوم بعمل العديد من العمليات الجراحية لمصابي كورونا

أعلنت اليوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن قيام أبطالها من الطواقم الطبية بالعديد من التدخلات الجراحية الدقيقة والناجحة، لإنقاذ عدد من مصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يأتى هذا في إطار جهود وزاره الصحه وتعليمات وزيرة الصحة بتوفير كافة الخدمات الصحية وتقديم كامل الرعاية الطبية لمصابى كورونا.





وصرح د. محمد فوزى السودة رئيس الهيئة ، بأنه يوما بعد يوم يثبت أبطال الهيئة بأنهم خط الدفاع الأول عن حياة أبناء الوطن وأنهم خيرة أطباء وجراحى الوطن ويسطرون ملحمة رائعة فى مكافحة جائحة كورونا بمختلف وحدات الهيئة المنتشرة فى ربوع مصر.





وأفاد د. باسم عيسى مدير معهد الأمراض المتوطنة والكبد بأن أحد المريضات وتبلغ من العمر 62 عام ويشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد ووجد أنها تعانى من انسداد بالقناه المراريه نتيجه وجود حصوات والتهابات شديده بالقنوات المراريه أدت إلى صدمه تسمميه وهبوط حاد بضغط الدم وإرتفاع بوظائف الكلى كادت أن تودى بحياتها.





وعلى الفور قام فريق طبى متميز من أبطال المعهد بعمل منظار قنوات مراريه وتركيب دعامه بالقناة المرارية لتستقر الحالة وتم حجزها بالرعايه المركزه للمتابعه على مدار الساعة، كما قام أطباء قسم الأشعة التشخيصية و التداخلية بمعهد الأمراض المتوطنة و الكبد بعمل بذل لخراج كبير الحجم في البطن لمريضة سكر مصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك عن طريق تركيب قسطرة بذل خارجي استرشادا بالموجات الصوتية بتخدير موضعي.





وأضاف د. وائل الدرندلى مدير مستشفى المطرية التعليمي بأن جراحى المستشفى قاموا بعدة تدخلات جراحية بمنتهى البطولة والفداء حيث تم انقاذ مريض يبلغ من العمر ٤٠ سنه يعاني من كورونا وآلام شديده بالصدر وتم تشخيص الحاله جلطه حاده بالشريان التاجي وعلي الفور تم نقله إلى قسطره القلب وتصوير الشرايين وتبين وجود انسداد كامل بالشريان الامامي الأيسر النازل وتم عمل قسطره علاجيه وتوسيع للشريان وتركيب دعامتين

والمريض حالته مستقره وتم نقله إلى رعايه القلب لإستكمال العلاج .





وتابع: كما حضر إلى المستشفى مريض يعاني من كسر مضاعف بالكاحل الأيسر مع وجود فقدان بجزء كبير من الجلد والأنسجة والعظام وذلك نتيجه حادث قطار و بعد استقرار الحاله العامه له أجريت له جراحه تنظيف و استئصال للأنسجه الميته و تم عمل مثبت خارجي مثلثي وحالته الآن مستقرة ويحظى بكامل الرعاية ، وأيضا تم التعامل مع مريض يعاني من كسر أعلي عظمه الفخذ الأيمن وتم إجراء جراحة تثبيت مفتوح بواسطه شريحه معدنيه ومسامير ويخضع الآن للعلاج والرعاية الطبية الكاملة.

ونوه بأن المستشفى استقبلت مريضه تعاني من كسر بقاعدة عنق الفخذ الأيمن وتعاني من أعراض التهاب رئوي نتيجه إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) وبعد استقرار الحاله العامه لها أجريت لها جراحه رد مفتوح وتثبيت بواسطه مسمار فخذي ديناميكي حركي وحالتها مستقره الآن، كما تم التعامل مع مريض يعاني من كسر غير مستقر أعلي عظمه الفخذ الأيسر ويعاني من أعراض التهاب رئوي بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد وأدخل للرعايه المركزة و عند استقرار الحاله العامه و تعافيه نسبيا من أعراض الجهاز التنفسي أجريت له جراحه رد و تثبيت بواسطه مسمار نخاعي تشابكي لأعلي عظمه الفخذ والحالة مستقرة وتخصع للعلاج الآن.





وأفاد د. عبد الفتاح حجازى مدير مستشفى الساحل التعليمي بأنه تم إنقاذ مريضة عمرها ٦٥ عام مصابة بفيروس كورونا المستجد وتعاني من إرتفاع في وظائف الكلي نتيجة لإنسداد بحصوة في الحالب الايمن وتم تفتيت حصوة بالحالب الأيمن عن طريق منظار الحالب وتركيب دعامتين بالحالبين تحت إشراف د. محمد الأتربى إستشارى جراحة المسالك البولية.





وقال د. أسامة البلكى مدير مستشفى دمنهور التعليمي بأنه تم اليوم إجراء تدخل جراحى عاجل لإنقاذ مريض يبلغ من العمر ٦٧ سنة ومصاب بفيروس كورونا المستجد ويعانى من قرحة معده منفجرة وعلى الفور تم اجراء الاسعافات الاولية اللازمه وتحضير المريض للعمليات وتم التعامل مع القرحة وإصلاحها جراحيا والمريض الآن بالعناية المركزه ويقوم فريق الجراحة بالمتابعه اليوميه.





ونوه د. عبد الكريم العراقى مدير مستشفي الأحرار التعليمي أنه تم عمل منظار ربط لدوالي المرئ لمريض يعاني من فيروس كوفيد-١٩ وأورام بالكبد بقسم الكبد والجهاز الهضمي والمناظير ، كما تم إجراء عملية لمريض كورونا يبلغ من العمر (٨٠) سنة لتثبيت كسر بمفصل الفخذ بعمليات الطوارئ بالمستشفى وتم تركيب شرائح ومسامير.



