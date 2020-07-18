من السرير.. ميرنا جميل تبرز جمالها بإطلالة ساحرة

نشرت الفنانة ميرنا جميل صورة جديدة لها لمشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة رغم أنها بدت كأنها استيقظت منذ قليل، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم لها.
وظهرت ميرنا جميل، وهي ترتدي توب باللون الأبيض بأكمام طويلة وبقصة مختلفة من منطقة الصدر، وهو ما أبرز أناقتها بشكل كبير.
وتركت ميرنا جميل شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها
ولم تتكلف ميرنا جميل في وضع المكياج، حيث إنها اكتفت بوضع بلاشر باللون الكمشيري والكحل باللون الأسود، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه، ليتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وارتدت ميرنا جميل بعض الاكسسوارت الناعمة، حيث اختارت قلادة كبيرة باللون الذهبي مع قرطين ناعمين بنفس اللون.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..