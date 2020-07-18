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رياضة

نجم الزمالك السابق: نادي القرن"صفقة".. والأهلي ليس المرشح الأول لدوري الأبطال

السبت 18/يوليه/2020 - 04:26 م
أحمد عبد الحليم نجم
أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق
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إسراء أشرف
أحمد عبد الحليم، أحد أبرز نجوم الزمالك، في فترتي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وتوج مع القلعة البيضاء بلقب الدوري مرتين، والكأس 3 مرات، كما أنه حصد مع الأبيض أول ألقابه في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

"صدى البلد" أجرى حوارا مع أحمد عبد الحليم  للحديث عن أزمة "نادي القرن" وغيرها من الأمور المتعلقة بالقلعة البيضاء، وجاء الحوار كالتالي....

- في البداية.. من يستحق لقب نادي القرن؟
الزمالك، فهو النادي الأكثر تتويجًا بالبطولات الإفريقية في القرن الماضي (9 ألقاب)، لذلك يستحق هذا اللقب عن جدارة، لكنه ظلم بسبب مصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد الإفريقي وقتها، والذي كان عضو مجلس إدارة سابق بالأهلي، واتفق مع عيسى حياتو رئيس الكاف السابق، بأن يهدي الكاميرون لقب منتخب القرن على حساب المنتخب الوطني، مقابل أن يمنح الأهلي لقب نادي القرن، فهي كانت صفقة.

- لماذا طالب الزمالك باللقب بعد 20 عامًا؟
موقفنا ثابت على مدار الزمن، وحاليًا نحاول استرجاع حق الزمالك في الحصول على لقب نادي القرن، بالطرق الشرعية وعن طريق المحكمة الرياضة، ولن نسكت حتى نحصل على اللقب.

- رأيك في تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك؟
تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، خطوة تحسب لمجلس إدارة الزمالك، لأنه مدرب واعي، يمتلك خبرة كبيرة جدًا في البطولات الإفريقية، تأقلم سريعًا مع اللاعبين، أستطاع أن يوظفهم بشكل جيد في الملعب، تتويجه ببطولتي السوبر الإفريقي والمصري، مع الأبيض في أسبوعين، يدل على أنه مدرب كبير.

- ما رأيك في تعاقد الزمالك مع التونسي حمزة المثلوثي؟
عودنا لاعبو شمال أفريقيا المتواجدين في الدوري المصري على المستوى الخرافي، وعلى مشاهدة الكرة الممتعة والمتطورة سواء اللاعبين التونسيين أو المغربيين، أمثال فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.

حمزة المثلوثي لاعب جيد جيدًا، وسيكون إضافة قوية في مركز المدافع الأيمن مع حازم إمام، نظرًأ لصغر سن أحمد عيد، والذي يحتاج الكثير حتى الوصول لمرحلة النضج والاعتماد عليه في هذا المركز.

إدارة القلعة البيضاء، نجحت في توفير المقدرة المالية، للتعاقد مع أي لاعب مهما كان سعره، بالإضافة إلى أن الاستقرار والتكتم في الفترة الأخيرة جعل الزمالك له سمعة فنية، كما أنه دخل في مراحل متطورة جدًا في كرة القدم، وحقق أصعب البطولات.

- موقف الزمالك من عودة الدوري؟
الزمالك مع البلد، ومع قرار الدولة أيا كان، فالفريق استأنف تدريباته بشكل طبيعي جدًا ودخل معسكره في برج العرب، وعلى أتم استعداد لعودة الدوري (مفيش حاجة اسمها مش هيلعب عشان خايف) وهو أكثر الفرق تضررًا من تجميد النشاط بسبب جائحة كورونا، لأنه كان يسير بشكل جيد جدًا في الفترة الأخيرة.

هناك أشخاص تحاول أن توقف مسيرة الفريق، حتى من الجانب الإعلامي، لكن نادي الزمالك بجماهيره ومجلس إدارته ولاعبيه، لن يقدر أحد أن يوقفه.

الزمالك في حرب، مكتوب عليه أنه يحارب طوال عمره، فكون أنه قدر يحصل على بطولة في هذه الحرب، بطولة لوحدها.

في الفترة الأخيرة، الأمور تغيرت كثيرًا بين الجماهير ومجلس الإدارة بشكل كبير جدًا، وانتهت الخلافات، وذلك سيساعد الفريق على النتائج الإيجابية وتحقيق البطولات خلال الفترة المقبلة.

- في رأيك من الأوفر حظا للفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا؟
بالورقة والقلم الزمالك المرشح الأول للتتويج بالبطولة، بما يملك من جهاز فني بقيادة كارتيرون والذي يعرف الرجاء والأهلي جيدًا، كما أن لديه لاعبين وتاريخ تفوقوا عليه في الفترة الأخيرة.
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