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فن

تعرف على معايير ريم مصطفى لاختيار أدوارها

السبت 18/يوليه/2020 - 04:21 م
صدى البلد
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محمد نحلة
كشفت الفنانة ريم مصطفى عن الأسس التي تختار عليها أدوارها الفنية.

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد": راحتي النفسية، يجب أن تكون منسجمة مع العمل وأشعر بارتياح تجاهه، ومع الأشخاص الذين سأعمل معهم، واذا لم يتحقق هذا لا أقبل العمل.

يعرض لـ "ريم" حاليا مسلسل شديد الخطورة على إحدى المنصات الإلكترونية وهو من بطولة احمد العوضي، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وإخراج حسام علي.


يأتي المسلسل بعد نجاح مؤلفه محمد سيد بشير في خطف الأنظار بعمله الدرامي الرمضاني "فرصة تانية" مع ياسمين صبري، الذي أثار جدلا كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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