لسد الفجوة من اللحوم.. برلمانية: القيادة السياسية مهتمة بالثروة الحيوانية

قالت النائبة جواهر الشربينى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن إهتمام وزارة الزراعة بإفتتاح مزاراع الإنتاج الحيوانى ، يأتى فى إطار توجيهات وزير الزراعة والرئيس السيسى بضرورة الإهتمام بتربية الثروة الحيوانية بهدف سد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء.
وأشارت الشربينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان هناك إهتماما كبيرا فى تربية الثروة الحيوانية من جانب جميع فلاحي مصر ، بدليل إتاحة الفرصة أمام أى فلاح للحصول على قروض من البنك لإنشاء مزرعة حيوانية ، مما يزيد من إنتاج الدولة من اللحوم الحمراء ويسد الفجوة الغذائية للمستهلك البسيط ، وتجعل فى متناول يده شراء اللحوم الحمراء.
وافتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء هشام امنة محافظ البحيرة والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري 6 مزارع للإنتاج الحيواني، تضم نحو 6000 رأس ماشية وتوفر 300 فرصة عمل للشباب.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه بناء علي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء قامت الوزارة بالتعاقد مع مؤسسة مصر الخير في رفع كفاءة وتشغيل وادارة المزارع الخاصة بوزارة الزراعة.
وأعرب القصير عن سعادته بهذا التعاون الذي أثمر عن رفع كفاءة 6 مزراع ، وتوفير فرص عمل للشباب ويأتي ذلك في اطار ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية وتطوير الانتاج الحيواني في مصر وخلق فرص عمل للشباب وتشجيع صغار المربين للاتجاه الى الاستثمار في الانتاج الحيواني والداجني .
وأكد في النهاية أن هذا المشروع ساهم في رفع كفاءة وتطوير وادارة المزارع التابعة لوزارة الزراعة حيث تحصل الوزارة علي مقابل حق انتفاع هذه المزارع، كما أن إنتاجه يسد جزء من الفجوة في استهلاك اللحوم الحمراء وتشجيع صغار المربين على الاستثمار في مجال تطوير وتنمية الانتاج الحيواني.