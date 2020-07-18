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برلمان

لسد الفجوة من اللحوم.. برلمانية: القيادة السياسية مهتمة بالثروة الحيوانية

السبت 18/يوليه/2020 - 04:22 م
النائبة جواهر الشربينى
النائبة جواهر الشربينى ، عضو لجنة الزراعة والبرلمان
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معتز الخصوصى
قالت النائبة جواهر الشربينى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن إهتمام وزارة الزراعة بإفتتاح مزاراع الإنتاج الحيوانى ، يأتى فى إطار توجيهات وزير الزراعة والرئيس السيسى بضرورة الإهتمام بتربية الثروة الحيوانية بهدف سد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء.

وأشارت الشربينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان هناك إهتماما كبيرا فى تربية الثروة الحيوانية من جانب جميع فلاحي مصر ، بدليل إتاحة الفرصة أمام أى فلاح للحصول على قروض من البنك لإنشاء مزرعة حيوانية ، مما يزيد من إنتاج الدولة من اللحوم الحمراء ويسد الفجوة الغذائية للمستهلك البسيط ، وتجعل فى متناول يده شراء اللحوم الحمراء.

 
وافتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء هشام امنة محافظ البحيرة والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والمحاسب علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري 6 مزارع للإنتاج الحيواني، تضم نحو 6000 رأس ماشية وتوفر 300 فرصة عمل للشباب.


وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه بناء علي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني التابعة للوزارة من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء قامت الوزارة بالتعاقد مع مؤسسة مصر الخير في رفع كفاءة وتشغيل وادارة المزارع الخاصة بوزارة الزراعة.


وأعرب القصير عن سعادته بهذا التعاون الذي أثمر عن رفع كفاءة 6 مزراع ، وتوفير فرص عمل للشباب ويأتي ذلك في اطار ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية وتطوير الانتاج الحيواني في مصر وخلق فرص عمل للشباب وتشجيع صغار المربين للاتجاه الى الاستثمار في الانتاج الحيواني والداجني . 


وأكد في النهاية أن هذا المشروع ساهم في رفع كفاءة وتطوير وادارة المزارع التابعة لوزارة الزراعة حيث تحصل الوزارة علي مقابل حق انتفاع هذه المزارع، كما أن إنتاجه يسد جزء من الفجوة في استهلاك اللحوم الحمراء وتشجيع صغار المربين على الاستثمار في مجال تطوير وتنمية الانتاج الحيواني.
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