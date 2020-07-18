حاضن للعنف والإخوان .. عبير موسى: جمعنا 89 توقيعا لسحب الثقة من الغنوشي

قالت عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي ، إنه تم جمع 89 توقيعا لسحب الثقة من الغنوشي .





وأضافت عبير موسى في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "نحن مرابطون بالبرلمان التونسي ومن ضمن مطالبنا تحديد جلسة سحب الثقة من الغنوشي".





وتابعت عبير موسي : "الجميع على بينة وعلم بان مجلس النواب التونسي حاضن للعنف والاخوان واصدقاء الإرهاب وهناك من يتستر على الإرهابيين داخل مجلس النواب الليبي ".





واكملت عبير موسى: "تم كشف محاولة إدخال شخص له علاقة بتنظيمات إرهابية بالقوة إلى مقر البرلمان التونسي بتعليمات برئيس ديوان الغنوشي ".



