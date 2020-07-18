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حاضن للعنف والإخوان .. عبير موسى: جمعنا 89 توقيعا لسحب الثقة من الغنوشي

السبت 18/يوليه/2020 - 09:13 م
عبير موسى
عبير موسى
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هاني حسين
قالت عبير موسى  رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي ، إنه تم جمع 89 توقيعا لسحب الثقة من الغنوشي .

وأضافت عبير موسى  في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "نحن مرابطون بالبرلمان التونسي ومن ضمن مطالبنا تحديد جلسة سحب الثقة من الغنوشي".

وتابعت عبير موسي : "الجميع على بينة وعلم بان مجلس النواب التونسي حاضن للعنف والاخوان واصدقاء الإرهاب وهناك من يتستر على الإرهابيين داخل مجلس النواب الليبي ".

واكملت عبير موسى: "تم كشف محاولة إدخال شخص له علاقة بتنظيمات إرهابية بالقوة إلى مقر البرلمان التونسي بتعليمات برئيس ديوان الغنوشي ".

ولفتت عبير موسى: "الغنوشي على علاقة بأنظمة إرهابية ، وهناك رغبة ممنهجة لإدخال قيادات إخوانية في صلب المؤسسات الدستورية التونسية  مثل المحكمة الدستورية".
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