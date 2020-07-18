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لن تصبح تونس عاصمة للإخوان.. عبير موسى: الغنوشي ديكتاتور لا يؤمن بالحرية والمعارضة

السبت 18/يوليه/2020 - 09:25 م
عبير موسى
عبير موسى
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هاني حسين
قالت عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي، إن راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي ديكتاتور لا يؤمن بالحرية والمعارضة.


وأضافت عبير موسى  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الغنوشي يرغب في تنفيذ مخططاته الظلامية المتطرفة في تونس ".


وتابعت عبير موسي :"  ظهرت نوايا وتحركات الغنوشي غير القانونية لإدخال التنظيمات الإرهابية في تونس ".


واكملت عبير موسى :"   الغنوشي كشف نفسه للرأي العام في تونس عندما حاول طرد المعتصمين داخل البرلمان التونسي".


وأكدت عبير موسى:"   لن تصبح تونس عاصمة الإخوان والتنظيمات الإرهابية التي يرغب  الغنوشي في إدخالهم"، مضيفة:"  نستهدف تكوين حكومة بدون إخوان، والتهديدات لن تجعلني اتراجع عن موقفي لحين القضاء على الإخوان".
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