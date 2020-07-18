لن تصبح تونس عاصمة للإخوان.. عبير موسى: الغنوشي ديكتاتور لا يؤمن بالحرية والمعارضة

قالت عبير موسى رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي، إن راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي ديكتاتور لا يؤمن بالحرية والمعارضة.









وأضافت عبير موسى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الغنوشي يرغب في تنفيذ مخططاته الظلامية المتطرفة في تونس ".









وتابعت عبير موسي :" ظهرت نوايا وتحركات الغنوشي غير القانونية لإدخال التنظيمات الإرهابية في تونس ".









واكملت عبير موسى :" الغنوشي كشف نفسه للرأي العام في تونس عندما حاول طرد المعتصمين داخل البرلمان التونسي".







