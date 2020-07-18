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أخبار العالم

أعلى زيادة يومية.. الصحة العالمية: تسجيل أكثر من ربع مليون إصابة جديدة بكورونا

السبت 18/يوليه/2020 - 10:24 م
الصحة العالمية تسجل
الصحة العالمية تسجل أكثر من ربع مليون إصابة جديدة بكورونا
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قسم الخارجي
أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم، بواقع 259848 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وابلغت الصحة العالمية عن 7360 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة، في أكبر زيادة يومية منذ 10 مايو.

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في وقت سابق، حذر عالم الفيروسات والباحث السابق بمنظمة الصحة العالمية كلاوس ستوهر من أنه "ستكون هناك موجة أخرى من فيروس كورونا، وستكون خطيرة للغاية، بحيث أن أكثر من 90% من السكان سيكونون عرضة لخطرها، لافتا إلى أننا إذا لم نشدد مرة أخرى على الإغلاق أو الإجراءات المماثلة؛ فسيسبب الفيروس تفشيًا كبيرًا".

وأضاف ستوهر "الشتاء قادم قبل اللقاح، وستكون هناك زيادة في الحالات، وسنجد مشاكل في احتوائها؛ لأن الناس لا يبدو أنهم سيقبلون مزيدا من القيود على حركتهم وحريتهم".
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