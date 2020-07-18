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رياضة

أخبار الرياضة السعودية | النصر السعودي يجدد عقود ثلاثي الفريق.. ويتعاقد مع عبدالعزيز العلاوي مدافع أحد

السبت 18/يوليه/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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عمر سلامة
نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار الرياضة السعودية على مدار اليوم نرصد لكم أبرزها كالآتي:

كشفت تقارير صحفية، عن نجاح مجلس إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة صفوان السويكت، في تجديد عقود ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، قبل استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع عبد العزيز العلاوي مدافع فريق أحد، لمدة 3 مواسم.
ونشر نادي النصر صورا للحظة توقيع عبد العزيز العلاوي على عقود انتقاله إلى العالمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب: "النصر يوقع رسميا مع الكابتن عبدالعزيز العلاوين لمدة 3 سنوات".
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