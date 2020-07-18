أخبار الرياضة السعودية | النصر السعودي يجدد عقود ثلاثي الفريق.. ويتعاقد مع عبدالعزيز العلاوي مدافع أحد

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار الرياضة السعودية على مدار اليوم نرصد لكم أبرزها كالآتي:

كشفت تقارير صحفية، عن نجاح مجلس إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة صفوان السويكت، في تجديد عقود ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، قبل استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.





أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع عبد العزيز العلاوي مدافع فريق أحد، لمدة 3 مواسم.