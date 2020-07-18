النصر السعودي يجدد عقود ثلاثي الفريق

. كشفت تقارير صحفية، عن نجاح مجلس إدارة نادي النصر السعودي ، برئاسة صفوان السويكت، في تجديد عقود ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم رسميًا، قبل استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي





لقادم، لاستئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد قرار رفع "الحظر" عن النشاط، والذي توقف في الفترة من مارس إلى يونيو، إثر تفشي فيروس "كورونا" المستجد. وحدد اتحاد الكرة السعودي ، تاريخ 4 أغسطس ا

ووفقًا للتقارير، جددت إدارة النصر ، عقود كل من الحارس الاسترالي براد جونز، وقلب الدفاع عبدالله مادو، ومتوسط الميدان البرازيلي بيتروس أراوخو.





وأشارت إلى توقيع جونز، على عقود جديدة مع النصر ، لمدة موسم رياضي واحد، وبيتروس لمدة عامين، في الوقت الذي جدد فيه مادو، لـ3 سنوات قادمة، حتى 2023.





وأوضحت التقارير، أن التجديد مع الثلاثي، جاء بعد الاتفاق رسميًا مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على التجديد لمدة عامين.