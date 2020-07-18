ثاني صفقات العالمي.. النصر يتعاقد مع عبد العزيز العلاوي مدافع أحد





ونشر نادي النصر صورا للحظة توقيع عبد العزيز العلاوي على عقود انتقاله إلى العالمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب: "النصر يوقع رسميا مع الكابتن عبدالعزيز العلاوين لمدة 3 سنوات".





وتعد هذه هي الصفقة الثانية لنادي النصر في أقل من 24 ساعة، حيث تعاقد العالمي خلال الساعات لماضية مع عبدالفاتح عسيري لاعب فريق أهلي جدة السابق، في صفقة انتقال حر.





وكان فريق النصر استأنف تدريباته مؤخرا، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري السعودي.





يذكر أن رابطة الدوري السعودي حددت 4 أغسطس المقبل، موعدا لاستئناف مسابقة الدروي، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة، خلف الهلال متصدر الترتيب بـ 61 نقطة.

أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع عبد العزيز العلاوي مدافع فريق أحد، لمدة 3 مواسم.