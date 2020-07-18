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أخبار العالم

ماكرون: نعمل مع ألمانيا وإيطاليا على إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا

السبت 18/يوليه/2020 - 11:00 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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قسم الخارجي
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يشارك مع زعماء ألمانيا وإيطاليا المخاوف الجدية بشأن زيادة التوترات في ليبيا.

وقال ماكرون في تغريدة على تويتر إن فرنسا تعمل مع ألمانيا وإيطاليا على وقف إطلاق النار وإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا، مؤكدا أن الهدف هو أمن واستقرار هذا البلد.

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يأتي ذلك بعد بيان دعت خلاله فرنسا وألمانيا وإيطاليا أطراف الصراع في ليبيا إلى الوقف الفوري للقتال وإنهاء التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء البلاد.

وشددت الدول الثلاث في بيان مشترك على أن التسوية السياسية للأزمة الليبية يجب أن تكون شاملة كليًا وقائمة على نتائج مؤتمر برلين.

وتابع البيان "نؤيد جهود الأمم المتحدة للحصول على توقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم وموثوق به في ليبيا في إطار المفاوضات الجارية في لجنة 5 + 5"

وأكدت الدول الثلاث أنها على استعداد للنظر في فرض عقوبات على القوى الأجنبي التي تنتهك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
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