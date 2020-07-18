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أخبار العالم

تحركات عسكرية.. ميليشيات الوفاق تتجه نحو سرت

السبت 18/يوليه/2020 - 09:42 م
رتل عسكري تابع لقوات
رتل عسكري تابع لقوات الوفاق يغادر مصراتة نحو سرت
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلامية بتحرك رتل سيارات عسكرية تابع لميليشات حكومة الوفاق في ليبيا من مدينة مصراتة نحو سرت.

وذكرت وكالة "رويترز" أن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء، وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.

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وتواصل الوفاق بدعم من تركيا إرسال المرتزقة في اتجاه مدينة سرت، البوابة الرئيسية لمرافئ النفط الرئيسية في البلاد، أملا في الاستيلاء على ثروات الشعب الليبي واحتلال أرضه.

تزامن ذلك مع تأكيد وسائل إعلام ليبية أن أصوات المدفعية الثقيلة تهز مناطق غرب مدينة سرت.

في السياق ذاته، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن أن تركيا أرسلت ما بين 3500 و3800 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وقال التقرير الذي نشرته وكالة "أسوشيتد برس" إن " تركيا قدمت أموالا وعرضت الجنسية على آلاف المقاتلين مقابل المشاركة في النزاع بليبيا إلى جانب القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس".

وأكد التقرير أن المكافآت المالية هي أبرز الدوافع وراء التوجه إلى ليبيا، وليس الاعتبارات الايديولوجية أو السياسية، مشيرًا إلى أن تركيا كان لها دور رئيسي في تقدم مليشيات حكومة الوفاق قرب العاصمة طرابلس في مايو الماضي. 

وحسب التقرير، فإن 300 مقاتل سوري وصلوا إلى ليبيا في نهاية أبريل الماضي، كما نشرت تركيا عددا مجهولا من العسكريين الأتراك في ليبيا خلال الأشهر الأولى من العام.
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