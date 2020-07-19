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أخبار العالم

في اتصال هاتفي .. الرئيس العراقي يطمئن على صحة أمير الكويت بعد نقله للمستشفى

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:23 ص
أمير الكويت
أمير الكويت
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ميــس رضـا

أجرى الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، اتصالًا هاتفيًا مع ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، للاطمئنان على صحة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

 

وأعرب  الرئيس العراقى، خلال المكالمة الهاتفية، عن أمنياته لأمير الكويت بموفور الصحة والسلامة الدائمة، وللشعب الكويتي دوام الازدهار والتقدم.

 

بدوره عبّر ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره للرئيس العراقى على ما أبداه من طيب المشاعر وصادق الدعاء، متمنيًا له موفور الصحة والعافية وللشعب العراقي الرفاهية والاستقرار.

 

وأعلن الديوان الأميري في الكويت، أمس السبت، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل المستشفى من أجل إجراء فحوص طبية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).


ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، قوله إن أمير الكويت دخل المستشفى ظهر السبت لإجراء بعض الفحوص الطبية.

 

فى غضون ذلك، أكد الشيخ علي الجراح وزير الديوان الأميري بالكويت ، أنه صدر مرسوم أميري للاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد  لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية بشكل مؤقت وفق ماذكرته الصفحة الرسمية لموقع الكويت نيوز على تويتر دون ورود أي تفاصيل أخري.

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