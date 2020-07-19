شاهد.. نشيد اسلمي يا مصر بلغة الإشارة

شارك محمد محسن جمهوره فيديو لفتاة تغني نشيد إسلمى يا مصر بلغة الإشارة.





النشيد تم إعادة غنائه من محمد محسن ، وأكد الفنان أن السبب الرئيسي في إعادة غناء النشيد هو أنه يحب التراث؛ موضحا أنه سبق وأن غنى عدد من أغاني التراث منها هويت لسيد درويش.





وأضاف محسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، تقديم هبة جلال، والمذاع عبر فضائية الأولي المصرية: "بحب أعيد أغاني التراث لأن التراث بتاعنا عظيم، وعملت أنا هويت لسيد درويش، وصدى أغنية اسلمي يا مصر دفعني لتصوير فيديو لها، والأغنية اتعملت ببساطة ووصلت للناس".





وأوضح محسن أن أغنية اسلمي يا مصر لها تاريخ طويل واختاره الناس وأحبوه وحفظوه، كما أن نشيد بلادي بلادي كان خطبة من خطب مصطفى كامل من كلمات سيد درويش.





ونشر المطرب محمد محسن أحدث أغانيه مؤخرًا وهي "اسلمي يا مصر" والذى أعاد بها توزيع النشيد المصري السابق الذى عرف بهذا الاسم وكان النشيد الرسمي للبلاد في الفترة من 1923 حتى 1936.