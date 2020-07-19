الجيش اليمني يعلن مقتل قيادي كبير في ميليشيات الحوثي

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، عن مقتل قيادي بارز في مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.





وقال الجيش اليمني عبر موقعه "26 سبتمبر" إن القوات تمكنت من قتل القيادي في الحوثيين على محمد على الزراقي وعددا من مرافقيه، بنيرانها في جبهة باب غلق غرب مديرية قعطبة شمال الضالع.





وأشار إلى أن الزراقي يعد قائد علميات الحوثيين في جبهات الضالع.





وأوضح الجيش اليمني أن القوات استدرجت مجموعة من الحوثيين شرق مديرية الحشاء غربي الضالع، وباغتتها بهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجماعة.





يشار إلى أن الجيش اليمني تمكن الأربعاء الماضي من السيطرة على مواقع هامة في منطقة حبيل العبدي بينها موقعا تبة الهوى وقرن الليث الاستراتيجيان، خلال عملية واسعة على مواقع مليشيات الحوثي "أنصار الله" في قطاعي باب غلق والفاخر شمال غربي مديرية قعطبة شمال الضالع.



