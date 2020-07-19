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رياضة

عمل شاق.. أيمن أشرف يتألق في تدريبات الأهلي

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:15 ص
صدى البلد
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مريم عزت
شارك أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الأهلي جمهوره بصور من التدريبات عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 


وكتب أيمن أشرف على الصور: "عمل شاق". 


وسبق أن أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

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وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع أخذ جميع الإجراءات الاحتياطية.


ومن المقرر أن تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ الإجراءات الاحتياطية لسلامة اللاعبين.

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