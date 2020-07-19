أصالة: أنا وحدي وسأنجو ولن أستسلم

شاركت المطربة أصالة جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".
وكتبت أصالة على الصورة " أنا وحدي معي .. أُلوّن مجلسي وأُشعل شمعي وأرتّب كلّ ماحولي ، وغالبًا أجلس فقط دون فعل شيء دون صوت دون قراءة دون تفكير.. أُردّد في خيالي نغمة واحده تأخذني خارج هذا العالم لأستوعب المشهدّ ، وأحاول أنّ أبتعد وأعلو علّني أستصغره، أنا وحدي.
وأضافت: "أحمل مفتاح بيتي ، ولاأنسى محفظتي ، وأحنّ عليّ وأرحمني ، وأشدّ منّ أزر نفسي بنفسي ، كنتُ عنّي منذ مُدة قدّ غبت ، ولولا أنّي اليوم بدأت ودًّا معي وعهدًا أمام الله ، بأنّي لنّ أخذلني ، ولنّ أهون ، أنا خُلقت كيّ أحيا ، وسأنجو ولنّ أستسلمّ ، وأستحقّ بعد كلّ هذا البعد عنّي ، أنّ أُعطيني الوقت كي أكون معي ".
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وتابعت: "أسمعني وأصدقني ، ولاأعتاد ألمًا ولاأُعاقبني ، أنا مسؤولة عنّي وعليّ أنّ أطمئنّ، المهمّ أنّي قدّ بدأتّ ، رحلة معي وحدي ، أُحيط عائلتي غير المحبّة الكثير من الأمان ، أتبع حدسي أختار أصدقائي ، أتّخذ قراري ، بدأت تتطابق معي أفكاري، بدأت رحلتي أنا وحدي معي #اصالة".
على الجانب الآخر تواصل أصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد آخر ألبوماتها " في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية.