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فن

أصالة: أنا وحدي وسأنجو ولن أستسلم

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:59 ص
صدى البلد
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مريم عزت
شاركت المطربة أصالة جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام". 


وكتبت أصالة على الصورة " أنا وحدي معي .. أُلوّن مجلسي وأُشعل شمعي وأرتّب كلّ ماحولي ، وغالبًا أجلس فقط دون فعل شيء دون صوت دون قراءة دون تفكير.. أُردّد في خيالي نغمة واحده تأخذني خارج هذا العالم لأستوعب المشهدّ ، وأحاول أنّ أبتعد وأعلو علّني أستصغره، أنا وحدي.


وأضافت: "أحمل مفتاح بيتي ، ولاأنسى محفظتي ، وأحنّ عليّ وأرحمني ، وأشدّ منّ أزر نفسي بنفسي ، كنتُ عنّي منذ مُدة قدّ غبت ، ولولا أنّي اليوم بدأت ودًّا معي وعهدًا أمام الله ، بأنّي لنّ أخذلني ، ولنّ أهون ، أنا خُلقت كيّ أحيا ، وسأنجو ولنّ أستسلمّ ، وأستحقّ بعد كلّ هذا البعد عنّي ، أنّ أُعطيني الوقت كي أكون معي ".
 

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وتابعت: "أسمعني وأصدقني ، ولاأعتاد ألمًا ولاأُعاقبني ، أنا مسؤولة عنّي وعليّ أنّ أطمئنّ، المهمّ أنّي قدّ بدأتّ ، رحلة معي وحدي ، أُحيط عائلتي غير المحبّة الكثير من الأمان ، أتبع حدسي أختار أصدقائي ، أتّخذ قراري ، بدأت تتطابق معي أفكاري، بدأت رحلتي أنا وحدي معي #اصالة".
 

على الجانب الآخر تواصل أصالة التحضير لألبومها الخليجي المقرر طرحه قريبا، بعد آخر ألبوماتها " في قربك" الذي ضم أغاني باللهجة المصرية. 


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