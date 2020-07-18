أغنية جيتني مكسور لـ أصالة تقترب من 13 مليون مشاهدة

ألف، مقتربة من 13 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناتها على يوتيوب، في منتصف يونيو الماضي.





واحتلت أغنية جيتني مكسور ، لـ أصالة ، المركز 18 ضمن لائحة الأكثر تداولا على يوتيوب، بعد تصدرها التريند في اليوم الأول من طرحها.





"جيتني مكسور" هي أغنية خليجية من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس، مكساج.



