أصالة تطرح أحدث أغنياتها "جيتني مكسور"‏.. فيديو

طرحت الفنانة أصالة أحدث أغنياتها بعنوان "جيتني مكسور" والتي أعلنت عنها كمفاجأة قبل أيام.‏





‏"جيتني مكسور" من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس، مكساج وماستر جاسم محمد، ‏إيقا

سمير القطان، وتريات تامر فيضي، جيتار أحمد عبد العزيز، تصميم فيديو محمود الحسن.‏







