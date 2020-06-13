أصالة تطرح أحدث أغنياتها "جيتني مكسور"‏.. فيديو

طرحت الفنانة أصالة أحدث أغنياتها بعنوان "جيتني مكسور" والتي أعلنت عنها كمفاجأة قبل أيام.
"جيتني مكسور" من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمي، توزيع سيروس، مكساج وماستر جاسم محمد، إيقا
سمير القطان، وتريات تامر فيضي، جيتار أحمد عبد العزيز، تصميم فيديو محمود الحسن.
وتخطت أغنية أصالة "شامخ" حاجز الـ 12 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" بعد ثلاثة أشهر من طرحها
"شامخ" أغنية باللهجة الخليجية، من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبد العزيز، وتوزيع منتصر محمد علي، ومكش وماستر
يذكر أن أحدث ألبومات أصالة، ألبوم "في قربك" الذي تضمن العديد من الأغاني المتنوعة من بينها: "مبقاش سر"، و"جابوا سيرته