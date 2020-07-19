هل يخسر السباق الرئاسي .. شعبية ترامب تواصل الانهيار في استطلاع رأي جديد

واصلت أرقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الهبوط لصالح منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايد، في استطلاعات الرأي مدفوعًا بالاستنكار الكبير لاستجابة إدارته لتفشي وباء فيروس كورونا.





وفي استطلاع رأي أجرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية وصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ارتفعت أرقام بايدن أمام ترامب بسبب تعامل إدارة الأخير مع وباء كورونا منذ مارس الماضي، إلى جانب بعض الملفات الأخرى.





وقبل 3 أشهر ونصف، كان المرشحان يحوزان على ثقة الأمريكيين حتى في مواجهة وباء كورونا، وكان ترامب متفوقا على بايدن باثنين في المائة بواقع 45-43%.





واليوم، ومع ارتفاع أعداد إصابات كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يتفوق بايدن على ترامب بهامش 20 نقطة، بواقع 54-34%.





تقدم بايدن أيضًا، تقريبًا على قدم المساواة مع ترامب، في الثقة للتعامل مع قضايا الاقتصاد، ويتفوق بايدن على ترامب بـ9 نقاط فيما يتعلق بثقة الجمهور في التعامل مع قضايا الجريمة والأمن، وهي نقطة محورية بالنسبة لترامب خلال الأسابيع الأخيرة، وعلى صعيد العلاقات العرقية، يتقدم بايدن بأكبر هامش له بـ25 نقطة بنسبة 58-33 %.





تقول "إيه بي سي ميوز"، إن بايدن لديه مشاكله في السباق الرئاسي، ولا سيما النقض الواضح في الحماس لترشيحه، ومع ذلك، يبقى تأثير هذا العجز واضحًا: بالنسبة لثلثي مؤيديه، لا يتعلق الأمر بشكل رئيسي بانتخاب بايدن، ولكن بإلحاق الهزيمة ترامب وإخراجه من البيت الأبيض.





علاوة على ذلك ، يواجه الرئيس الأمريكي تحديات أخرى، تتراوح من تقييمات الأداء إلى السمات الشخصية، وانخفضت نسبة تأييد تعامله مع الوباء من 51٪ في أواخر مارس إلى 38٪ الآن، مع رفض يصل إلى 15 نقطة. لقد خسر 7 نقاط في الموافقة على تعامله مع الاقتصاد، إلى 50 ٪ ، مع رفض 9 نقاط.





هذه الفجوات في وجهات نظر المرشحين توضح مواقفهم الحالية، فعلى صعيد التصويت لأي منهما، يقسم الأمريكيون 54-39٪ لصالح بايدن إذا كانت الانتخابات اليوم. بين الناخبين المسجلين، الهامش نفسه ، 55-40٪. من بين الناخبين المحتملين، لا يزال بايدن يتقدم ، وإن كان ذلك بفارق 10 نقاط فقط، 54-44٪ ، مما يشير إلى ميزة الحزب الجمهوري المعتادة في الإقبال على المحافل الانتخابية، الأمر الذي من المحتمل أن يكون أحد أقوى أسلحة ترامب.





وتم إجراء استطلاع الرأي بواسطة الهاتف الأرضي والمحمول في الفترة ما بين 12-15 يوليو، باللغتين الإنجليزية والإسبانية، لعينه وطنية عشوائية بواقع، 1006 بالغين، بما في ذلك 845 ناخبا مسجلا. لنتائج لها هامش خطأ في أخذ العينات يبلغ 3.5 نقطة للعينة الكاملة و 4.0 نقاط بين الناخبين المسجلين ، بما في ذلك تأثيرات التصميم. الانقسامات الحزبية هي 30-24-39 ٪ ، الديمقراطيين والجمهوريين المستقلين.



