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أخبار البلد

عبر 5 رحلات.. 920 عالقا مصريا بالكويت يصلون القاهرة وسوهاج

الأحد 19/يوليه/2020 - 08:03 ص
العالقين المصريين
العالقين المصريين
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أ ش أ
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأحد، مغادرة 920 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظتي القاهرة، وسوهاج؛ وذلك عبر 5 رحلات جوية.


وأوضحت "الطيران المدني" الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 580 راكبا إلى سوهاج، ورحلتين على متنهما 340 راكبا إلى القاهرة.


وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة العربية - مصر وشركة فلاي ايجيبت.


كانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أعلنت أمس السبت، مغادرة 1060 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط؛ وذلك عبر 6 رحلات جوية.
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