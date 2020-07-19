عبر 5 رحلات.. 920 عالقا مصريا بالكويت يصلون القاهرة وسوهاج

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأحد، مغادرة 920 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظتي القاهرة، وسوهاج؛ وذلك عبر 5 رحلات جوية.









وأوضحت "الطيران المدني" الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 580 راكبا إلى سوهاج، ورحلتين على متنهما 340 راكبا إلى القاهرة.









وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة طيران المصرية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، وشركة العربية - مصر، وشركة الخطوط الجوية الكويتية، بواقع رحلتين لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلة واحدة لكل من شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة العربية - مصر وشركة فلاي ايجيبت.







