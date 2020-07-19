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تعليم

طلاب الثانوية العامة يسلمون كراسات امتحان التربية الوطنية في اللجان.. صور

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:10 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
حرص طلاب الثانوية العامة بمدرسة الحى الخامس الرسمية لغات التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، على إحضار كراسات امتحان التربية الوطنية لتسليمها أثناء دخول لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم، الأحد، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.


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وكان طلاب الثانوية العامة تسلموا كراسة امتحان التربية الوطنية في اللجان يوم 14 يوليو 2020 للإجابة عنه من المنزل ، تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الذي قرر حل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع منزليا لتقليل فترة تجمع الطلاب في اللجان.


وشدد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020، على أن أي طالب ثانوية عامة يفقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع المقرر امتحانه من المنازل، عليه أن يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة.


جدير بالذكر أنه اليوم، الأحد الموافق 19 يوليو 2020، سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية" لشعبة العلوم، ومادة "الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات، ومادة "علم النفس والاجتماع" للشعبة الأدبية.


كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).
طلاب الثانوية العامة يسلمون كراسات امتحان التربية الوطنية في اللجان.. صور
طلاب الثانوية العامة يسلمون كراسات امتحان التربية الوطنية في اللجان.. صور
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