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التضامن تبدأ صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل .. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:11 ص
نشرة اخبار صباح البلد
نشرة اخبار صباح البلد
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ريهام فيكتور لطيف
استعرض "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الاحد ، ومنها:

الأهرام : 
متحدث الخارجية : تركيا تغامر بمقدرات شعبها بالتدخل فى أزمات الدول العربية وتعقيمها .

تحيا مصر :
رئيس مجلس النواب يكتب : ليبيا دولة حرة ذات سيادة كاملة .
 
الوطن : 
الوطنية للانتخابات تعلن غلق باب الترشيح لـ الشيوخ والقائمة المبدئية اليوم .

اليوم السابع : 
التضامن تبدأ صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل .

المصري اليوم :
طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل اليوم .

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