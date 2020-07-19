التضامن تبدأ صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل .. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

استعرض "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الاحد ، ومنها:





الأهرام :

متحدث الخارجية : تركيا تغامر بمقدرات شعبها بالتدخل فى أزمات الدول العربية وتعقيمها .





تحيا مصر :

رئيس مجلس النواب يكتب : ليبيا دولة حرة ذات سيادة كاملة .

الوطن :

الوطنية للانتخابات تعلن غلق باب الترشيح لـ الشيوخ والقائمة المبدئية اليوم .





اليوم السابع :

التضامن تبدأ صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل .





المصري اليوم :

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الجيولوجيا وعلم النفس والتفاضل اليوم .