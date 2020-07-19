طلاب الثانوية العامة يستعدون لأداء امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس.. التزام كامل بإجراءات الكشف الحراري والتعقيم والتفتيش قبل دخول اللجان.. منع الساعات الديجيتال..وتسليم كراسات التربية الوطنية

- بعد المرور من البوابة يتم قياس حرارة الطالب باستخدام كاشف الحرارة.

- ثم يتم تفتيش كل طالب بالعصى الإلكترونية الخاصة بالبحث عن أجهزة التليفون المحمول ووسائل الغش الإلكتروني (ويتم هذا التفتيش 3 مرات).

- يتم تسليم الطلاب الكمامات وأكياس الجيل المطهر.

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- يمر الطالب على جهاز تغليف الحذاء بطبقة من البلاستيك منعا لنشر أي عدوى عبر حذائه.

- يوقع كل طالب في كشف استلام أدوات التعقيم.

- ثم ينتظر الطلاب في ساحة انتظار مع المحافظة على التباعد الاجتماعي، علما بأن هذه الساحة تم إنشاؤها في الهواء الطلق حتى موعد الصعود الى اللجان وبدء الامتحان.

ورصد "صدى البلد" حركة دخول الطلاب بمدرسة قصر الدوبارة بشارع قصر العينى بالقاهرة.





ولوحظ دخول الطلاب بحركة منتظمة من الساعة 8 صباحا وسط إجراءات احترازية، حيث تم الكشف على الطلاب بالكواشف الحرارية على بوابة المدرسة، ثم يتجه الطلاب لعبور بوابات التعقيم.







وبعد ذلك يتم توزيع الكمامات الطبية على الطلاب لمنع انتشار وباء كورونا والحفاظ على سلامتهم، ثم يتم توزيع المطهرات الكحولية والتأكد من التزام كل طالب بإجراءات التباعد المتبعة.

كما لوحظ التشديدات الأمنية فى الكشف على الأجهزة الإلكترونية من السماعات والموبيلات والساعات الإلكترونية، وقد انهالت التنبيهات على الطلاب فور دخولهم من باب المدرسة من المراقبين والعاملين قائلين: "اللى معاه موبيل أو سماعه يسلمهم ويسيب البطاقة.. الموبايلات ممنوعة.. والساعات الإلكترونية كمان ممنوعة".



