طلاب الثانوية العامة يستعدون لأداء امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس.. التزام كامل بإجراءات الكشف الحراري والتعقيم والتفتيش قبل دخول اللجان.. منع الساعات الديجيتال..وتسليم كراسات التربية الوطنية

* عمليات التعليم تؤكد وصول صناديق الأسئلة لجميع اللجان وسط حراسة مشددة
* توزيع الكمامات الطبية على الطلاب لمنع انتشار وباء كورونا
بدأ طلاب الثانوية العامة يتوافدون، منذ الثامنة على لجانهم الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية لأداء امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة (لطلاب علمي علوم)، والتفاضل والتكامل (لطلاب علمي رياضة)، وعلم النفس (لطلاب أدبي) وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، منذ فجر اليوم، وصول صناديق الأسئلة، إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 وسط حراسة مشددة من قوات وزارة الداخلية.
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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي يمر بها طلاب الثانوية العامة صباح اليوم قبل بدء الامتحان.
وتتمثل هذه الخطوات والإجراءات التي أعلنها وزير التربية والتعليم فيما يلي:
- يصل الطلاب إلى مقار لجان امتحانات الثانوية العامة منذ الثامنة صباحًا.
- بعد المرور من البوابة يتم قياس حرارة الطالب باستخدام كاشف الحرارة.
- ثم يتم تفتيش كل طالب بالعصى الإلكترونية الخاصة بالبحث عن أجهزة التليفون المحمول ووسائل الغش الإلكتروني (ويتم هذا التفتيش 3 مرات).
- يتم تسليم الطلاب الكمامات وأكياس الجيل المطهر.
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- يمر الطالب على جهاز تغليف الحذاء بطبقة من البلاستيك منعا لنشر أي عدوى عبر حذائه.
- يوقع كل طالب في كشف استلام أدوات التعقيم.
- ثم ينتظر الطلاب في ساحة انتظار مع المحافظة على التباعد الاجتماعي، علما بأن هذه الساحة تم إنشاؤها في الهواء الطلق حتى موعد الصعود الى اللجان وبدء الامتحان.
ورصد "صدى البلد" حركة دخول الطلاب بمدرسة قصر الدوبارة بشارع قصر العينى بالقاهرة.
ولوحظ دخول الطلاب بحركة منتظمة من الساعة 8 صباحا وسط إجراءات احترازية، حيث تم الكشف على الطلاب بالكواشف الحرارية على بوابة المدرسة، ثم يتجه الطلاب لعبور بوابات التعقيم.
وبعد ذلك يتم توزيع الكمامات الطبية على الطلاب لمنع انتشار وباء كورونا والحفاظ على سلامتهم، ثم يتم توزيع المطهرات الكحولية والتأكد من التزام كل طالب بإجراءات التباعد المتبعة.
كما لوحظ التشديدات الأمنية فى الكشف على الأجهزة الإلكترونية من السماعات والموبيلات والساعات الإلكترونية، وقد انهالت التنبيهات على الطلاب فور دخولهم من باب المدرسة من المراقبين والعاملين قائلين: "اللى معاه موبيل أو سماعه يسلمهم ويسيب البطاقة.. الموبايلات ممنوعة.. والساعات الإلكترونية كمان ممنوعة".
وحرص طلاب الثانوية العامة بمدرسة الحى الخامس الرسمية لغات التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة، على إحضار كراسات امتحان التربية الوطنية لتسليمها أثناء دخول لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم، الأحد، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.
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وكان طلاب الثانوية العامة تسلموا كراسة امتحان التربية الوطنية في اللجان يوم 14 يوليو 2020 للإجابة عنه من المنزل ، تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الذي قرر حل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع منزليا لتقليل فترة تجمع الطلاب في اللجان.
وشدد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020، على أن أي طالب ثانوية عامة يفقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع المقرر امتحانه من المنازل، عليه أن يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة.
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وتابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 نائب وزير التعليم، عمليات وصول كراسات امتحان الجيولوجيا والتفاضل و على النفس من مراكز توزيع الأسئلة، إلى جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، عن أن هناك إجراءات أمنية مشددة لتأمين عملية نقل أوراق امتحانات الثانوية العامة 2020 إلى لجان الامتحان منعًا لتسريبها.
وقال المصدر لـ "صدى البلد"، "تم وضع كراسات امتحانات الثانوية العامة 2020 داخل صناديق معدنية محكمة الإغلاق، وتم وضع الصناديق فى مراكز توزيع الأسئلة، ويتم تأمينها من قبل حراسة من الأمن الإدارى للوزارة والمديريات إلى جانب حراسة الشرطة".
وأضاف المصدر "كل صندوق من الصناديق المعدنية المجهزة لنقل امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ستكون مغلقة بـ2 قفل، أحدهما قفل رقمي".
وأوضح أن هناك مادة بكل صندوق، ويوجد مع كل صندوق ظرف خاص به التعليمات الخاصة بفتح الصندوق، والرقم الخاص بفتحه، ويفتح فى موعده.
وأشار المصدر، إلى أن الصندوق نفسه يكون مرقمًا من الخارج، ورقمه مرتبط بكلمة سر التي تم توزيعها على رئيس كل لجنة امتحانية.
وشدّد المصدر، على أنه يتم استخدام هذه الصناديق عن طريق وضع الأسئلة بداخلها بعد تظريفها فى مظاريف ورقية وبلاستيكية لتحقيق أكبر قدر من التأمين للأسئلة والحفاظ على سريتها الكاملة ويتم فتحها داخل اللجنة بمعرفة رئيس لجنة السير.
وأفاد المصدر بأنه سيتم توزيع مظاريف الاسئلة يوميا في تمام الساعة 10 صباحا على ان يتسلم مراقبو الأدوار المظاريف الخاصة باللجان المكلف بالإشراف عليها ، وتكليف ملاحظ واحد فقط من كل لجنة باستلام الكراسات الخاصة بلجنته مع مراعاة أن يبدأ التوزيع بالنموذج أ ويكون التوزيع باللجنة المجاورة بدءا من النموذج ج وذلك حتى تتناسب نماذج الكراسات الباقية مع مخطط التوزيع المعمول به .
وأكد المصدر أنه تم تدريب رؤساء مراكز توزيع الأسئلة على كيفية التعامل مع صناديق نقل الأسئلة، وكيفية ترتيبها داخل السيارات.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتم السماح اليوم لأي طالب بدخول لجان امتحانات الثانوية العامة مرتديًا أي نوع من أنواع الساعات الديجيتال (Smart).
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وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نائب وزير التعليم، إنه سيتم السماح لطلاب الثانوية العامة فقط بارتداء الساعات العادية غدا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2020.
وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنه لا صحة نهائيًا لـ تسريب امتحانات الجيولوجيا والعلوم البيئية، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس، المقرر توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة في تمام العاشرة صباحا.
وقال مصدر مسئول بغرفة عمليات التعليم: لا علاقة لكل الصور المتداولة بالامتحانات الأصلية المقرر توزيعها اليوم، ولا علاقة لمحتوى الأسئلة بامتحانات هذا العام، ولا يوجد تسريب لأي من امتحانات الجيولوجيا أو التفاضل أو علم النفس التي سيؤديها طلاب الثانوية العامة اليوم.
من جانبها أهابت وزارة التربية والتعليم بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الأنباء التي تم تداولها عبر فيس بوك قبل كل امتحان، والتي من شأنها إثارة البلبلة.