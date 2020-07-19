سقوط هارب من 23 حكمًا قضائياً بالساحل وبحيازته سلاح نارى بدون ترخيص

تمكن ضباط أمن القاهرة من ضبط هارب من تنفيذ 23 حكماً قضائياً بالساحل وبحيازته قطعة سلاح نارى بدون ترخيص





فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل من ضبط (أحد الأشخاص) مطلوب للتنفيذ عليه فى 23 حكم حبس جزئى فى قضايا "تبديد ، شيكات" بإجمالى عقوبات بلغت (29 سنه و8 شهور وأسبوعين) ، وبحوزته (فرد خرطوش - 4 طلقات لذات العيار) .





وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها ، وإعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.