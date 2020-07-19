تخصصت في سرقة مواتير المياه .. سقوط عصابة بالنزهة

تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة مواتير المياه من داخل العقارات.





تبلغ لقسم شرطة النزهة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة موتور مياه من داخل العقار سكنه.





توصلت جهود فرق البحث الجنائى إلى تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبالكشف الفنى عليها تبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بالقليوبية)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين.









عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها بالمنطقة سكنه.









وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك (عاطل - سباك ، مقيمان بمحافظة القليوبية)، تم ضبطهما وبمواجهتهما أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة مواتير المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك".









واعترفوا بارتكاب (16) حادث سرقة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائهم بالمنطقة سكنهم .





وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.