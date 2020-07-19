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حوادث

ضبط القائمين على تنظيم حفل زفاف بميت غمر

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:12 م
ضبط القائمين على
ضبط القائمين على تنظيم حفل زفاف بميت غمر
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط القائمين على تنظيم حفل زفاف بميت غمر.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ميت غمر) بإقامة حفل عُرس لنجلته.


على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وأمكن ضبطه وكذا ضبط كلٍ من (كهربائى ، عامل صوتيات "دى جى"مقيمان بدائرة القسم) .

وتم رفع جميع الأعمال المقامة لحفل الزفاف وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد.
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