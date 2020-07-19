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حوادث

لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.. ضبط 1591 سائق نقل جماعي خلال 24 ساعة

الأحد 19/يوليه/2020 - 03:17 م
ضبط 1591 سائق نقل
ضبط 1591 سائق نقل جماعي خلال 24 ساعة
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة،عن إتخاذ الإجراءات القانونية نحو (1591) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

ويأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.
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