تعرف علي الطريقة الصحيحة لتغيير إطارات السيارة

يجب عليك مراجعة كتيب السيارة لمعرفة المواقع الصحيحة القوية أسفل السيارة التي يتم رفع السيارة منها (مواضع ارتكاز مرفاع السيارة)، ثم وضحت الهيئة كيفية قيام قائد السيارة بتأمين عدم تحرك السيارة أثناء تغيير الإطار.



