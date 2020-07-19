بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره اليمني

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره اليمني الدكتور معين عبد الملك، مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل، بمقر مجلس الوزراء .

أقرأ أيضا | وزير الإنتاج الحربي: من لا يملك تصنيع سلاحه لا يملك حرية قراره العسكري

وكان قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظيره اليمني الدكتور معين عبد الملك، الذي وصل اليوم إلى مطار القاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددًا من الوزراء وكبار المسئولين، في زيارة رسمية لمصر تستغرق 3 أيام.





أقرأ أيضا رئيس الوزراء : الدعم الكامل للحكومة الشرعية باليمين



ورحّب الدكتور مصطفى مدبولي بالدكتور معين عبد الملك والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هذه الزيارة سوف تمثل فرصة مهمة؛ لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليمن في مختلف المجالات.



