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أخبار البلد

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره اليمني

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:50 م
مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى
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محمود مطاوع
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره اليمني  الدكتور معين عبد الملك، مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل، بمقر مجلس الوزراء .
وكان قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظيره اليمني الدكتور معين عبد الملك، الذي وصل اليوم إلى مطار القاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددًا من الوزراء وكبار المسئولين، في زيارة رسمية لمصر تستغرق 3 أيام. 

ورحّب الدكتور مصطفى مدبولي بالدكتور معين عبد الملك والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هذه الزيارة سوف تمثل فرصة مهمة؛ لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليمن في مختلف المجالات. 

ومن المقرّر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور معين عبد الملك جلسة مباحثة موسعة بعد ظهر اليوم، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين في البلدين، تتناول مختلف أوجه التعاون المشترك. 
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