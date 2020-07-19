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محافظات

إعدام أطنان أغذية فاسدة..غلق مصنع حلويات بالعاشر من رمضان ..صور

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:36 م
إعدام أطنان أغذية
إعدام أطنان أغذية فاسدة
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محمد الطحاوي
أصدر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة فى محافظة الشرقية تعليمات مشددة بضرورة، المرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، بالتنسيق مع مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، شنت حملة علي المنشآت الغذائية بمدينة العاشر من رمضان، أسفرت جهود الحملة عن وجود مصنع حلويات به نقص شديد في الإشتراطات الصحية.

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تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لوجود خطر داهم به علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام طن و٣٥٠ كجم أغذية وحلويات لوجود تغير في خواصها الطبيعية،.

 وضبط ١٢ كرتونة شورتنج لوجود إرتشاح بالكرتونة ولسوء التخزين، كما تم سحب ٥ عينات، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.
إعدام أطنان أغذية فاسدة..غلق مصنع حلويات بالعاشر من رمضان ..صور
إعدام أطنان أغذية فاسدة..غلق مصنع حلويات بالعاشر من رمضان ..صور
إعدام أطنان أغذية فاسدة..غلق مصنع حلويات بالعاشر من رمضان ..صور
إعدام أطنان أغذية فاسدة..غلق مصنع حلويات بالعاشر من رمضان ..صور
إعدام أطنان أغذية فاسدة..غلق مصنع حلويات بالعاشر من رمضان ..صور
إعدام أطنان أغذية فاسدة..غلق مصنع حلويات بالعاشر من رمضان ..صور
إعدام أطنان أغذية فاسدة..غلق مصنع حلويات بالعاشر من رمضان ..صور
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