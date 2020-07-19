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محافظات

نسيج واحد..أسقف السويس يشترى 5 صكوك أضحية من الأوقاف

الأحد 19/يوليه/2020 - 05:35 م
أسقف السويس يشترى
أسقف السويس يشترى 5 صكوك أضحية من الأوقاف
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حسن غنيمة
استقبل الأنبا بموا أسقف محافظة السويس الشيخ محمد فتحي مسلم مدير الدعوة والشيخ احمد حماد مدير إدارة أوقاف فيصل، وقام الأنبا بموا بشراء 5 صكوك أضحية من دفاتر صكوك الأضاحي بمديرية أوقاف السويس، وذلك من خلال التنسيق مع الشيخ ماجد راضي فرج وكيل وزارة الاوقاف بالسويس .

وقال الشيخ ماجد راضي  وكيل وزارة الاوقاف بالسويس، أن قيام الأنبا بموا أسقف السويس بشراء 5 صكوك أضاحي، يأتي تأكيدا علي النسيج الوطني المشترك الذي يجمع بين أطياف المجتمع المصري مسلمين وأقباط، والاستفادة منها لصالح الفقراء والمحتاجين والأسر الأولي بالرعاية، خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، علي ان المديرية بدأت في طرح صكوك الأضاحي للعام الخامس علي التوالي وقد حققت نجاحا غير مسبوق، .

وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، مشيرا إلى أن طرح الوزارة لصكوك الأضاحي يأتي في ضوء المشاركة الاجتماعية خلال عيد الأضحى المبارك ؛ مؤكدا أنه يتم طرح الصك حتى صلاة عيد الأضحى المبارك.

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