AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أسامة العبد عن قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية: لم يمس الأزهر أبدا

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:25 م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
Advertisements
ماجدة بدوي
أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أنه لا خلاف على قيمة الأزهر أبدا، لأنه القوة الناعمة الأهم لمصر أمام العالم، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينتقص من قيمته.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم منه وعدد 60 نائبا بشأن تنظيم دار الإفتاء المصري: الأزهر الشريف، أمن قومي لمصر، وهو المظلة التي تحتها دار الإفتاء ووزارة الأوقاف وكل مؤسسة دينية لابد وأن تكون تحت مظلته.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون الخاص بتنظيم دار الإفتاء لم يمس الأزهر أبدا باعتباره المظلة لكل المؤسسات الدينية.


وأكد أن مشروع القانون يقنن واقعا موجودا من سنوات سابقة وليس منشئا لهذا الواقع، مؤكدا العمل على الحفاظ على الأزهر الشريف وشيخه وعلمائه في هذا القانون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دينية البرلمان تؤجل حسم مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى

مختار جمعة: لا توجد مخالفة شرعية في نصوص قانون تنظيم هيئة الأوقاف المصرية

وزير الأوقاف أمام البرلمان.. دينية النواب توافق على قانون هيئة الأوقاف.. ومختار جمعة يطالب بإصداره قبل انتهاء الدورة البرلمانية

دينية النواب تطلب رأي الإفتاء في قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري

لم يمس مكانة الأزهر.. أسامة العبد يعلق على مشروع قانون دار الإفتاء

دعم من علماء الدين لمشروع قانون دار الإفتاء تحت قبة البرلمان

ترشيحاتنا

فاتي وميسي يتقدمان لـ برشلونة على ألافيس في الدوري الإسباني..فيديو

محمد الشرنوبي يحذر سارة الطباخ عقب خسارتها القضية ضده.. مستند

اعتقال فتاة بعد العثور على جثة مُقطعة بمطعم شهير .. تفاصيل

7 طرق للتحكم في ضغط الدم المرتفع .. فيديو

كلمة الحسم غدا.. تفاصيل الصراع على استضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا

محامون دوليون.. خطوة رسمية من الزمالك في قضية نادي القرن

AdvertisementS

اغتصب أمها من 16 سنة ورفض الاعتراف بها .. عزة تطلب إثبات نسبها وتصرخ: خايفة أترمي في الشارع

المستأجر يدفع للمالك 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها.. مشروع قانون للإيجار القديم

ضربة لـ أردوغان.. حذف تركيا من قائمة "المشاركين العالميين" لبرنامج مقاتلات F-35 الأمريكية

حسبي الله ونعم الوكيل.. شمس البارودي تتبرأ من أفلامها بإعلان مدفوع

لجنة مكافحة كورونا تكشف خطة التعامل مع الفيروس خلال استقبال عيد الأضحى.. فيديو

صحيفة بريطانية: أردوغان يستعرض عضلاته وينسحب في اللحظة الأخيرة

مجلس الدفاع الوطني: نتمسك بالحل السياسي في الأزمة الليبية والتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

عسكري فرنسي سابق: رسم مصر لخط سرت-الجفرة نابع عن ذكاء تكتيكي وسيطرة على أدوات القوة والردع

انتقادات تطال فستان خطوبة أمينة خليل

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

حققنا إنجازًا فى الثانوية العامة.. التعليم: 486 طالبا بمادة الفيزياء حصلوا على الدرجة النهائية.. فيديو

الرئيس السيسي يشهد أداء اللواء محمد مرسي اليمين وزيراً للدولة للإنتاج الحربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 5 جنيهات.. تخلصي من القشرة فى لحظات

تعرف على حقيقة السيارة الهندية E فيجين الخارقة.. صور

لو فرحك قرب.. 3 طرق للتخلص من اسمرار وتشقق القدمين