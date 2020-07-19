أسامة العبد عن قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية: لم يمس الأزهر أبدا

أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أنه لا خلاف على قيمة الأزهر أبدا، لأنه القوة الناعمة الأهم لمصر أمام العالم، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينتقص من قيمته.









جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم منه وعدد 60 نائبا بشأن تنظيم دار الإفتاء المصري: الأزهر الشريف، أمن قومي لمصر، وهو المظلة التي تحتها دار الإفتاء ووزارة الأوقاف وكل مؤسسة دينية لابد وأن تكون تحت مظلته.









وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون الخاص بتنظيم دار الإفتاء لم يمس الأزهر أبدا باعتباره المظلة لكل المؤسسات الدينية.







