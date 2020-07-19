وكيل دينية النواب يطالب باستقلالية دار الإفتاء المصرية عن وزارة العدل

قال اللواء شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، أن مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المعروض على المجلس هام جدا، مشيرا الى ضرورة استقلالية دار الإفتاء، اداريا وسياسيا عن وزارة العدل، حيث كانت تتبع وزارة العدل وكان هناك معوقات وبالتالى كان لابد من الفصل الإدارى والسياسى لها عن وزارة العدل حتى يتسنى لها إصدار الفتاوى للمواطنين بسهولة.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، حيث رحب الجندى، بمفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام الذى شارك بالجلسة، وممثلى الأزهر الشريف والكنيسة المصرية



