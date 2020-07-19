وسط إجراءات احترازية.. نائبا رئيس جامعة القاهرة يتفقدان سير الامتحانات في كلية علوم

استقبل الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد كلية العلوم جامعة القاهرة ، كلا من الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سامي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم بالفترة المسائية، وذلك لتفقد أعمال سير امتحانات المستوى الرابع بالكلية وفق اشتراطات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





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وذكر المناوي أن الكلية حريصة على تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لمواجهة فيروس كورونا المستجد والعمل على إتمام الامتحانات بالشكل الذي يليق باسم الكلية والجامعة.





وأشار المناوي إلى إشادة نواب رئيس الجامعة بكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية لوقاية أبنائها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وجميع منسوبيها المشاركين في الأعمال الامتحانية

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرر تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات بالجامعة لمرحلتي السنوات النهائية والدراسات العليا، برئاسة عميدة كلية الطب، وتتولى اللجنة أعمال الإشراف الصحي على جميع لجان الامتحانات بالجامعة التي تستمر حتى 25 أغسطس، لأكثر من 80 ألف طالب وطالبة وفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.





وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن اللجنة الطبية المشكلة للوقاية ومكافحة العدوى، تتولى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا أثناء انعقاد لجان الامتحانات، وضمان تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، وتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي بلجان الامتحانات، وتجهيز العيادات الطبية بالكليات وتكوين الأطقم الطبية والتمريض وتذليل ما يعترض عملهم بلجان الامتحانات، وضمان توفير كل وسائل وقايتهم من العدوى، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم.



